Description de l'univers du jeu



Orphelin dès l’enfance et élevé par son Mentor, l’Assassin Al Mualim, Altaïr était dévoué de tout son être à la cause des Assassins. Cependant, sa jeunesse et ses talents exceptionnels le rendirent présomptueux et imprudent. Altaïr devra surmonter échec et trahison pour en ressortir plus sage, et être capable de mener la Confrérie dans une nouvelle ère. Après avoir repris à son Mentor la Pomme d’Éden, Altaïr se consacra à son étude. Il consigna toutes ses découvertes dans un journal appelé le Codex, qu’il utilisa pour créer de nouvelles techniques et inventions destinées à être employées par les Assassins.



Description de la figurine



Ubicollectibles est fier de présenter une toute nouvelle figurine d'Altaïr Ibn-La’Ahad, le légendaire Assassin, inspirée du jeu Assassin's Creed originel. Ce chef-d'œuvre mesurant 24 cm représente Altaïr, le visage partiellement dissimulé, tenant pour la première fois la Pomme d'Éden et songeant au pouvoir que renferme ce mystérieux artefact. Serait-ce une bénédiction ou un fléau pour l'humanité ?





Principales caractéristiques



Pose unique d'Altaïr découvrant la Pomme d'Éden pour la première fois

Armes extrêmement détaillées : épée et son fourreau, gantelet abritant la lame secrète, dague et couteaux de lancer

Matière : PVC

Taille : 24 cm

Altaïr aura droit à une nouvelle figurine de 24cm de hauteur avec sa pomme d'Éden dans la main. Perso, j'aime bien.Elle sera disponible le 15 octobre 2019