Jeux annulés

Le prototype d’Alan Wake 2 (2015).

Concepts Arts d'Alan Wake 2.

Le jeu a été en production plus de six ans. Les joueurs se demandaient si le jeu était bien en développement jusqu’à ce qu’il sorte. La suite a connu un développement similaire, mais elle sera alors annulée au profit de nouveaux projets.Suite à l’expiration des droits musicaux, le jeu a été retiré de Steam et du Xbox Live le 15 mai 2017. En octobre 2018, Microsoft résout les problèmes de licence et le jeu a été remis en vente sur Steam et le Xbox Live.Les premières bandes-annonces montraient un jeu très différent, mais suite au développement chaotique beaucoup de changements ont été fait. Le scénario était différent, le jeu devait être un open-world. Suite à un scandale des joueurs aux nombreux changements, les développeurs ont dû être plus prudents sur la communication et aux changements qui pouvaient encore avoir lieu.Il devait y avoir plus d’animaux possédés comme des chiens et des ours, mais comme les développeurs n’étaient pas fiers de leurs animations, ils ont décidé de les supprimer. Dans le jeu final, il est tout de même possible de voir un chien disparaître et d’entendre parler d’un chien à la radio. Le squelette du mammouth devait aussi prendre vie, il y a un trou géant dans le mur où il se trouve et Alan fait une remarque disant que ce trou est de la taille du mammouth.Nathan Fillion était intéressé pour incarner Alan Wake.Avant de devenir une exclusivité Xbox, le jeu a été présenté lors d’une conférence Intel vendant leurs technologies. Intel mit en avant les graphismes, la physique et la technologie multi-cores. Suite au rapprochement avec Microsoft il est possible que ce qui a été mis en avant par Intel fût abandonné ou tout simplement parce que les développeurs avaient de nouvelles idées.Les épisodes de "Night Springs" ont en fait été écrits par Alan plus tôt dans sa carrière. Ce qui pourrait expliquer la situation dans laquelle il se retrouve.À un moment dans le jeu, Barry mentionne les épisodes de “Night Springs” lorsque le joueur regarde la télé, mais Barry affirme que cet épisode n’a pas été écrit par Alan.Peu de temps après la sortie du premier épisode, Remedy travaillait sur Alan Wake 2. Le studio a commencé à faire plusieurs prototypes afin de trouver un nouvel éditeur. La vidéo, au-dessus, est le prototype qui était le plus abouti et qui a été montré aux éditeurs afin de montrer l’ambiance et expliquer de quoi parle le jeu.Alan Wake 2 devait reprendre où le premier s’était arrêté, proposé de nouveaux personnages possédés, de nouvelles mécaniques de gameplay, de nouveaux environnements, etc. D’ailleurs certains éléments présentés dans le prototype ont été ajouté au DLC “American Nightmare”. Microsoft voulant quelque chose de différent, les discussions autour du projet Alan Wake 2 ont évolué, le mettant de côté pour une nouvelle licence: Quantum Break.