Bon, je vais faire court, quand ma manette vibre sur un jeu PC, les vibrations font freezer les jeux. Et je suis sûr que c'est bien ça parce que si je coupe les vibrations, et bien j'ai plus de souci. Le problème c'est que les manettes non vibrantes, c'était bien sur supernes, j'y suis habitué et je voudrais bien le garder.





Alors vous me direz, c'est la manette : Non, j'en ai deux, meme probleme sur les deux.



Et du coup ba c'est mon PC : Non plus, j'ai 2 PC, meme probleme sur les 2 PC.



C'est sur un seul jeu alors : Encore non, Rocket League, RE7, Sekiro, tous le meme putain de problème.



Donc WTF! Est ce que quelqu'un a rencontré le meme souci, si oui comment l'avez vous réglé. Merci







(et évidemment que j'ai cherché google, pas de solutions, mon PC est bien à jour, et le truc bizarre c'est que ça a commencé il y a pas longtemps, peut etre un update de Windows à la con)