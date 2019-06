Je découvre une nouvelle chaînede vulgarisation scientifique avec. Dans cette vidéo que je vous partage aujourd'hui, il nous explique comment nous savons la constitution physique et géologique de l'intérieur de la Terre.Petit plongé dans l'antre de notre planète...Suivez ces autres vidéos comme celle sur les gauchers je trouve que c'est très intéressant.

posted the 06/30/2019 at 05:52 PM by opthomas