Ca fait un moment que je ne regarde plus les animes et j'aimerai savoir si il y a eu des animes digne de ce nom (voir déja culte) sortis entre 2008 et 2019 ? Je recherche plus des animes adulte dans le genre "Death Note".Grosso modo je me suis arrété à la moitié de Death Note à l'époque et c'était l'époque des hors série de Naruto (2 ans de HS) qui m'ont fait décrocher de ce manga au passage. Donc depuis j'ai plus rien regarder.La je me suis fais l'intégrale des Death Note sur Netflix (et regarder le film au passage, Deathination finale) et que dire à part que des scénarios comme ca j'en redemande.Donc les animes d'ajourd'hui on-t-il gagné en qualité ou au contraire sont-ils en regression constante ?