Voilà les deux jeux de foot annuels ont été annoncés il y a presque un mois maintenant et je me demandais lequel vous allez choisir et pourquoi ?











Cette année, les ajouts ont l'air plutôt conséquents pour les deux jeux de foot.



On a d'un côté Konami qui va communiquer tout le mois de juillet sur PES 2020 et proposer une démo à partir du 30 juillet et EA qui ne donne plus de nouvelles depuis l'E3...



Personnellement, cette année, je suis partagé, les deux ont l'air bon d'après les retours et les deux essayent clairement de se démarquer avec ce qui semble une année charnière pour les deux licences de foot.



Les deux licences ont évidemment leurs propres avantages, avec un Fifa 20 qui annonce un contenu encore plus monstrueux que les années précédentes.

Et un PES qui continue à améliorer son gameplay tout en essayant de chopper de nouvelles licences (même s'il y a les patchs de la communauté).



Ce n'est pas un article à troll ou fait pour se battre !