A mon centre de formation, ils se sont débarrassé de l'ensemble de leur ancien parc informatique. Une partie à était vendu aux broker et le reste donné aux élèves.



Du coup j'ai eu gratos un Dell Optiplex 380



J'ai failli m'en débarrasser (trop de PC à la maison) mais cette référence me disais quelque chose et en effet, cette référence est très intéressant à plus d'un titre :



- C'est un un des rares modèles compatible DDR3 en socket 775

- Il est compatible Xeon



Pour installer un Xeon, il faut auparavant flashé le bios par un firmware modifié comme indiqué dans cette vidéo







Le Xeon E5450 qui est la version serveur du Core 2 Quad Q9650 (sans circuit graphique donc GPU obligatoire) est le CPU le plus puissant compatible avec ce modèle. Il coute 15 euros environs sur Aliexpress (contre 60-80 euros pour le Q9650), ce qui en fait un excellent candidat pour un upgrade. Avec 8 Go de RAM et un SSD, il est parfait pour un usage multimédia.



Et voici le résultat pour le gaming