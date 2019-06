Une nouvelle vidéo sauvage vient d'apparaitre sur le très - peu - attendu Marvel Ultimate Alliance 3 (exclusif à la Switch)







On apprend qu'il y aura plus de 30 personnages jouables de base (donc sans compter ceux qui arriveront avec le season pass) issus des différents univers Marvel (X-men, Avengers, The Defenders, Guardiens de la Galaxy, etc..)



Ce trailer confirme la présence de Dr Strange, Le soldat de l'hiver et Ant-Man.



On peut constater aussi qu'il y a une belle amélioration graphique depuis sa 1ère présentation, même si le jeu risque d'être incroyablement répétitif (faute dire que le genre veut ça)



J'étais pas très emballé à son annonce, mais le jeu commence à me faire de l’œil (et à plus forte raison que l'Avengers que j'attendais chez Square Enix m'a pas mal déçu avec ses héros sponsorisés par l'Oréal).



Rendez-vous le 19 juillet en espérant que Team-Ninja nous réserve des bonnes surprises sur ce titre.