Le nouveau tracé de cette nouvelle MAJ ne contient pas moins de trois versions venant s'ajouter au parcours en terre battue des moulins à vent. De nouveaux véhicules parmi lesquels nous retrouvons la Chevrolet Camaro Z28 ’69, la Renault Sport Clio V6 ’00, la Toyota Sports 800 ’65, Gran Turismo Red Bull X2019 Competition et la Toyota Tundra TRD Pro ’19 seront également de la partie. Pour accompagner la sortie de la Red Bull X2019, une série d’endurance a été ajoutée en plus de 7 nouvelles manches dans les autres ligues.

