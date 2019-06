Les développeurs indés continuent de soutenir la Nes car apres Twin Dragon, NebNDeb ou encore Micro Mage, voici venir Orange Island par Theodore Sterchi, un action-adventure platformer non-lineaire avec puzzles et phases de Shoot qui sortira aussi sur PC, Switch et PS4 si tout les goals du Kickstarter sont atteint, et c'est plutôt bien parti puisqu'en une seule journée le jeu est deja funded.Au niveau des stretchgoals on aura aussi le droit a un vinyle des ziks en mode acoustiques, une version cartouche (edité par Broke Studio qui a aussi édité Twin Dragon et Micro Mage en boite) et comme c'est la mode Hiroki Kikuta passera une tete pour faire deux ziks.Une demo du jeu est directement jouable ici et le kickstarter est ici