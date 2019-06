Ou presque! Sega vient de sortir de son chapeau magique un nouveau titre du nom de SolSeraph qui semble être très proche d'un certain Actraiser (Enix/Quintet, Super Famicom). Voici d'ailleurs le 1er trailer: Sortie prévue partout le 10 juillet 2019 (Steam, Xbox, PS4 et Switch, comme ça pas de jalouse!) Pour info, la boîte qui développe le jeu est "ACE Team".

posted the 06/27/2019 at 01:49 AM by xenofamicom