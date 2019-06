En trainant sur le net pour des news de la next gen qui arrive l'année prochaine, je suis tombé sur cette vidéo très intéressante: Apparemment la ps3 (ou plutôt les ps3 en cluster) pouvait afficher du ray tracing, grâce, notamment, au Cell. C'était plutôt cool pour l'époque (même si ce n'était qu'une démo technique). Autre article intéressant sur Matthew Viglione, co-fondateur de SomaSim, une entreprise de software connue pour ses travaux sur la franchise Project Highrise. Interrogé par la rédaction du site Gaming Bolt, ce dernier a commenté le potentiel du processeur de la PlayStation 5. Selon Viglione, l’AMD Zen 2 disponible sur la console pourrait permettre une large démocratisation dans les titres de la prochaine génération de l’utilisation de la technologie Ray Tracing.

posted the 06/26/2019 at 08:14 PM by princedupersil01