Paru en 1991 sur tout un tas de consoles dont la NES et la Game Boy. Ce sont des cartouches pour ces dernières qu'il sera possible de se procurer ce vendredi 28 juin à 16h00 et minuit, dans des emballages qui ne sont pas sans rappeler ceux des figurines vintage, surtout en Amérique du Nord.



Pour 84,99 $ avec le contenu suivant :



*Star Wars sur cartouche NES ou Game Boy jouable sur le système d'origine

*Une boîte rigide numérotée individuellement

*Un manuel de jeu

*Un poster recto verso au format 46 x 61 cm environ

*Une pièce commémorative en métal

*Un pin's émaillé d'une cartouche rétro