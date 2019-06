Un grand merci au membres S- hedge de jvc.



CTR n'aura plus aucun secrets pour vous, génial pour les débutants il détail a la perfection les techniques de maîtrise des boosts et autres subtilité d'un gameplay bien plus technique qu'il peu n'y paraître.



U-turn

Froggy

Dérapage turbo

Triple boost

Feu sacré

Blue fire



Flèches Turbo type 1 et 2 saut, objets cumulable comme les masques ou la nitro.



vous deviendrez un vrais pilote.



Le lien ci-dessous : ( à voir sur ordinateur )



https://docs.google.com/document/d/1GoLYGcH8dteTH8zrfqjy3xEOghL5wt5A2suuJfjhRwY/mobilebasic



Un seul mot d'ordre entraînement !!!