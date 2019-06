Je recherche une TV Oled ou Qled ( j'y connais rien mais parait que c'est le must). Vous allez me dire pourquoi Urgent ? car mon chien viens de faire tomber la mienne ... C'est une bonne TV ça ? https://www.boulanger.com/ref/1123580

Who likes this ?

posted the 06/26/2019 at 11:56 AM by negan