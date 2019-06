Salut,Je vends mon jeu Team Sonic Racing sur PS4.Boîte, jeu et livret en excellent état, comme neuf.Version Française intégrale.Envoi via la poste en Lettre Suivie (enveloppe bulle). Livraison offerte.Paiements acceptés : chèque, Paypal de préférence.sachant que j'aurai de mon côté 3€ de frais (frais de port + commission Paypal). Soit 17€ récupérés sur la vente.Me contacter par MP, je réponds rapidement.

