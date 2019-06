Selon les derniers résultats de l'enquête GameTrack pour le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et l'Allemagne.70% des joueurs interrogés au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Espagne ont déclaré ne pas être intéressés par les services de streaming de jeux vidéo.Plus de détails dans le lien:

posted the 06/26/2019 at 10:29 AM by jenicris