Bon je viens de voir un article d’un membre gamekyo disant que le test de gamekult est scandaleux.Et sérieux je comprend pas, j’ai le jeux, acheter sur ps4 ( ( les vrai joue sur ps4, si ta une ps4 et que ta pris crash sur Xbox ou sur switch ta rien compris) ) et je le trouve bon mais les notes sont dans l’ensemble surcôté.Dans l’ensemble des jeux 60 fps je m’en balek, mais là sur un jeux de course, et encore plus pour un mario kart like, chui désolé mais c’est un défaut majeur !!!Même le mario kart sur wii est en 60 fps, chui dsl mais c’est scandaleux, surtout que j’avais pas lu les test et en jouant c’est gênant !Alors vos polémique de fanboy vous les gardez pour vous au lieux de vous scandalisé sur une note mérité ( 6/10 )Ps : je suis un fan du jeux sur psx, et je suis déçu du résultat surtout que j’ai une ps4 pro...