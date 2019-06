après avoir sortit une vidéo ou il disait qu'il était désolé et qu'il comptait partir , etika n'a plus été revu.La police viens tout juste de confirmer qu'ils avaient retrouvé son corps. RIP Joyconboyz / Guilekun / EtikaC'est chaud de s'imaginer que le gars était dépressif et avait des troubles psychiatrique quand tu regarde ces réactions ... :/____________________________________________pour ceux qui ne connaissent pas c'était un otak' ayant un gros penchant pour nintendo. il faisait principalement des réactions live(souvent très drôle). il est connu pour ces réac sur smash et les N direct.