99.9 Keiji Senmon Bengoshi 2

Synopsis :

Sondage ci dessous :

Je relance ce "format" de manière occasionnelle (2 voire 3 fois par mois maximum, donc tous les 15jours).Dite moi si ça vous intéresse ou non dans le sondage ci dessous.Le jeu Judgment vient de sortir en France. Je vous propose donc un drama japonais que je recommande avec comme thématique la justice. L'acteur principal étant Matsumoto Jun.Les deux saisons sont disponibles et traduites par la team(inscription gratuite requise sur leur forum).Miyama Hiroto, jeune avocat brillant mais sans le sou, se consacre uniquement à des affaires criminelles qui ne rapporte pas d'argent au grand désespoir de son assistant Akashi.Il est toutefois recruté par le grand cabinet d'avocats Madarame qui vient d'ouvrir une nouvelle section. Ses nouveaux collègues Sada et Tachibana, plus habitués à jouer les avocats d'affaires pour des grandes entreprises sur des litiges brassant des grosses sommes, ne sont pas loin de paniquer lorsqu'ils découvrent les méthodes peu orthodoxes de Miyama.