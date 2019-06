Rassurez moi,dites moi que je suis pas le seul.Je suis à 2 doigts de prendre ma PS4 et de l'envoyer dans le mur tellement je rageJe suis en normal ,au defi Pinstripe,bordel a queue mais c'est du grand nawak.J'ai deja lutter sur le circuit air mais la tu te prends des bombes tous les 2 m .Si ta la malheurs de passer devant l'ia reviens avec des boosts des qu'ils raspawns...Franchement jai acheté ce jeu pour me détendre mais jai 10 fois plus la rage que sur un DSJ'ai pas le souvenir d'avoir autant galérer a l'époque...La si t'es pas en bluefire tout le temps c'est mort c'est complément abusé et je parle même pas du mode difficile ou des défis annexes à rendre fou le plus zen d'entre nous...Cest dommage ces problèmes d'équilibrage,tu peux prendre le perso max en vitesse ,des fois tu sera en boost et tu te fera doubler OKLM par des persos a la vitesse la moins élevée sans boost...et contrairement a un MK ou les objets peuvent te sauver la mise la faut meme pas compter dessus )Franchement je suis deg de pas être un tueur à ce jeu et d'en profiter pleinement car le remaster est MAGNIFIQUE le contenu est généreux bref !!!