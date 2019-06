Attention article de l'année ! Oué enfait non, cliquez ici si vous voulez un thème (enfin un habillage total quoi) plutôt classe (m'enfin, c'est a vous de voir) pour votre PS4... a la condition d'avoir le courage de l'allumer par un temps pareil.Voila, c'est tout. Aurevoir.

posted the 06/25/2019 at 03:52 PM by sorow