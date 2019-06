https://www.gamekult.com/jeux/crash-team-racing-nitro-fueled-3050879991/test.html"On aurait eu affaire à un excellent remaster si les 60 fps étaient de la partie, mais on n’aurait pas obtenu pour autant un excellent jeu. La fidélité au Crash Team Racing d’origine est incontestable et ses défauts le sont tout autant. On peut comprendre la volonté des développeurs dans le traitement de ce remaster : être fidèle à tout prix, c’est moins de boulot et des fans pas outrés par le moindre changement. Mais le temps qui passe et les tares de l’époque sautent d’autant en plus aux yeux. En l'état, Nitro-Fueled reste une alternative complètement envisageable à un Mario Kart, exclusif à un unique constructeur. On leur conseillera d’abord Sonic and All-Stars Racing Transformed, plus vif, maniable et original que ce CTR remasterisé qui, au risque de tomber dans le cliché, s’adresse réellement aux fans nostalgiques. Après tout, on peut adorer une chanson que l’on sait ne pas être du meilleur goût."6 sur 10... Pendant ce temps là ctr obtient 18/20 jeuxvideolive.comMon avis quitte a passé pour un rageux, j'ai jamais porté Gamekult dans mon cœur site antiplaystation ce non professionalisme résume bien leurs cas.Bref chacun sont avis ... Moi ça me dérange pas que tel préfére mk ou autres, chacun ces goût, mais dans mon cas des années que je me suis pas éclaté comme ça sur un jeux et en toutes modestie je ne lui trouve absolument aucun défauts...Encore plus ridicules cette histoire de 30fps seul argument de ces détracteurs qui n'ont même pas touché au jeux.C'était le petit coup de gueule qui dans les fait ne va rien changémais ça fait tellement du bien de sortir ce qu'on à sur le cœur parfois...