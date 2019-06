Dans une interview accordée à Gamekult :



Quelques extraits :



Retrouve-t-on des anciens développeurs du jeu original parmi l'équipe de ce nouveau Trials of Mana ?



En ce qui concerne les membres d'origine, plus aucun ne travaille dans l'entreprise. Chacun est parti dans une direction différente, sur d'autres jeux. Mais nous avons été en contact avec messieurs Hiromichi Tanaka et Kôichi Ishii, les créateurs de l'épisode original, et ils ont fait part de leurs suggestions pour le développement de ce nouveau titre.



Avez-vous également contacté monsieur Kikuta, le compositeur ?



Oui, bien sûr, monsieur Kikuta a été superviseur dans l'arrangement de la bande originale.



Monsieur Nobuteru Yûki était le concepteur des personnages pour le jeu d'origine. A-t-il conçu des illustrations pour ce remake de Seiken 3 ?



Nous l'avons contacté parce que nous aurions adoré qu'il fasse partie du projet. Nous savons qu'il est très attaché à la série. Malheureusement, il n'a pas pu pour des raisons d'emploi du temps trop chargé. Il participait à un projet lié à l’univers Yamato (Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202), et n'avait pas de temps à nous consacrer.



Avez-vous imaginé un mode coop en ligne ?



Nous y avons pensé, cependant, avec un mode coop en ligne, nous craignions que le jeu ne se tourne vers une exéprience online, et le système de combat aurait dû être adapté dans cette optique. Nous ne voulions pas essayer de faire un peu des deux, sans en perfectionner aucun, donc nous nous sommes concentrés sur un système solo que nous avons poussé le plus loin possible.



Dans Seiken 3, on pouvait créer des classes hybrides en fonction de l’alignement ombre / lumière des personnages. Y a-t-il de nouvelles classes dans ce remake, pour plus de choix ?



Les classes d'origine existent toujours, mais malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. Dans une interview accordée à Gamekult :Quelques extraits :En ce qui concerne les membres d'origine, plus aucun ne travaille dans l'entreprise. Chacun est parti dans une direction différente, sur d'autres jeux. Mais nous avons été en contact avec messieurs Hiromichi Tanaka et Kôichi Ishii, les créateurs de l'épisode original, et ils ont fait part de leurs suggestions pour le développement de ce nouveau titre.Oui, bien sûr, monsieur Kikuta a été superviseur dans l'arrangement de la bande originale.Nous l'avons contacté parce que nous aurions adoré qu'il fasse partie du projet. Nous savons qu'il est très attaché à la série. Malheureusement, il n'a pas pu pour des raisons d'emploi du temps trop chargé. Il participait à un projet lié à l’univers Yamato (Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202), et n'avait pas de temps à nous consacrer.Nous y avons pensé, cependant, avec un mode coop en ligne, nous craignions que le jeu ne se tourne vers une exéprience online, et le système de combat aurait dû être adapté dans cette optique. Nous ne voulions pas essayer de faire un peu des deux, sans en perfectionner aucun, donc nous nous sommes concentrés sur un système solo que nous avons poussé le plus loin possible.Les classes d'origine existent toujours, mais malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus.

Je vous invite à aller sur l'article complet de gamekult, qui pose de très bonnes questions.- Tout le contenu d'origine- Remake 3D à la 3ème personne en caméra libre- Absence de mode coop- De nouveaux environnements/environnement remaniés ou réinterprétés- Des petits changements sur la map comme l’apparition de pot à casser contenant des objets, + de verticalité dans les villes et les maps pour chercher des objets cachés, notamment grâce au saut- 30 personnages entièrement doublés (JAP/ENG)- Hiroki Kikuta le compositeur des Seiken 2 et 3 s'occupe des musiques du remake- De nouvelles classes ? (Gamekult)- De nouvelles armes => Ou du moins la possibilité d'en changer comme dans Seiken 2. J'arrive plus à retrouver l'interview mais en gros ils disent que les retours de Seiken 2 concernant le fait de pouvoir changer d'arme sont très positifs, et qu'ils souhaitent faire quelque chose pour garder cette versatilité.- De nouvelles scènes cinématiques présentant des évènements non montrés dans Seiken 3 (interview Gamespot)- Les devs savent que Seiken 3 avait une grosse replay value, et veulent aller encore plus loin à ce niveau pour le remake (Dualshockers) => Ce qui pourrait corroborer avec de nouvelles classes.