Le site de New York est un tout nouvel environnement de type bac à sable qui comportera la mission de campagne The Bank (Golden Handshake), ainsi que le mode des contrats pour la mission, les nouveaux défis, les déblocages, les réalisations, etc. New York inclura également son propre système de progression de maîtrise et chaque niveau de maîtrise d'emplacement atteint déverrouillera soit un nouveau point de départ, un enlèvement d'agence, un outil ou une arme. De plus, les joueurs peuvent débloquer un nouveau manteau à double boutonnage pour Agent 47 (The New Yorker), ainsi qu'un fusil de chasse personnalisé Bartoli 12G et de nouveaux objets supplémentaires, qui peuvent tous être conservés dans d'autres lieux et missions.

Un trailer pour le nouveau contenu de Hitman 2 "The Bank"