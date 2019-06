Commandé le jour de sa sortie en Chine le 11 Juin. Livré 13 jours plus tard.Petite surprise, on peut maintenant changer le design du "cadran" avec pas mal de choix possible et les réglages de mon ancien bracelet mi band 3 sont appliqués directement sur la Mi Band 4. Autre surprise, c'est compatible avec Alexa, on peut changer sa musique directement depuis le bracelet (musique suivante / musique précédente).Plus d'infos : blog_article435156.html