Je vous expose mon cas.



J'ai un PC bureautique (i5-4570 3,2 ghz, 12 go de RAM, GTX 950) qui me sert pour le travail, le gaming, l'émulation, le multimédia et la virtualisation.



J'avais l'intention de mettre un PC en dessous de ma TV pour ma femme (pour les jeux PC et les émulateurs) et je me suis dis pourquoi ne pas mettre à la place un Raspberry Pi qui consomme au grand max 5 Watts avec Raspbian et le logiciel Steamlink.



Au final l'installation est juste simplissime. Il coup de "sudo apt install steamlink" et c'est parti. Ensuite, le logiciel scanne le réseau local à la recherche du PC hôte, vous demande un mot de passe et la syncho s'effectue.