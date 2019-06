J'ai reçu ma GTX 950 (de marque Gigabyte) aujourd'hui et que dire à part qu'elle est top. Pour 43 euros, elle rivalise sans problème avec une GTX 1050 et de surcroit, pas besoin de prise 6 pins (idéal pour les PC OEM).J'ai effectuer une vérification avec GPU-Z, tout à l'air authentique.Pour les performances, j'ai pu testé avec Cemu (Mario Kart 8, Super Mario 3D World), Dolphin (F-Zero GX) et PC (MGS 5 GZ), les performances sont au rendez-vous.