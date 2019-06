nouvelle catégorie

Bonjour à tous et toutes.

J'ai mis une annonce sur leboncoin, mais le boncoin des jeux vidéo et des experts c'est sur Gamekyio, alors je tente ma chance au cas où:

Je précise je suis de Toulouse. Je mets en vente ma console xbox 360 250go avec disque dur externe de 750 go et tous les jeux qu'il contient avec une manette la boite de la console et tous les accessoires pour une valeur totale de 200€ ou échange contre PS4 (pour ceux que cela intéresse). Merci pour ceux qui auront lu jusqu'au bout. Me contacter en MP. Bon week-end et encore merci à GAMEKYO