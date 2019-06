Nintendor

“Nous imaginons un titre Zelda immense dont la vie serait retranscrite au travers d’un style 2D animé à la main. Imaginez à votre tour toutes les expressions et la vie qu’il serait possible d’insuffler aux habitants, au tribus et aux différents ennemis d’un univers si riche. Et comme pour Cuphead, nous pourrions nous essayer à la création de boss dont la taille occuperait une grande place à l’écran et d’une nature inédite. Bien entendu, les décors seraient également peints à la main et chaque élément utilisé qu’une fois. Ceci n’est qu’un extrait de notre liste. Ce serait un rêve devenu réalité.”

En effet, c'est au cours d’une interview avec les gars du magazine américain Nintendo Force quea exprimé le projet de ses rêves. Il était plus qu'heureux d'entrer dans les détails de ce que l'équipe avait en tête :En même temps, vu le succès de Cadence of Hyrule (numéro un aussi bien sur l’eShop européen que japonais) tout comme celui de Cuphead (n°4 en Europe, 2ème au Japon), un tel projet rencontrerait un succès garanti.Perso un Zelda à la saucem'attirerait beaucoup plus mais vraiment beaucoup plus que celui à la sauce. Ou sur une licence autre que Zelda pourquoi pas