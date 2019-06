Un fan de la licence créée par Hideo Kojima travaille à reproduire le premier Metal Gear Solid dans le jeu Dreams, de Media Molecule. Désormais jouable, le résultat est bluffant.

Dreams permet aux joueurs de réaliser n'importe quel rêve, littéralement.



Déjà repéré le mois dernier, le projet de remake de Metal Gear Solid via le titre de Media Molecule avance très bien. A tel point que cet hommage est désormais jouable, comme l'annonce Bearly Regal, son concepteur.





Une fantastique avancée qui démontre à quel point Dreams permet aux joueurs les plus motivés de réaliser des choses exceptionnelles et aux autres, de jouer à un nombre incalculable de projets divers et variés.







Toujours disponible en Early Access, le soft de Media Molecule prouve une fois de plus que la création n'a pas de limites.