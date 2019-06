Bleeding Edge est un jeu en ligne opposant 4 héros contre 4 autres héros en cours de développement chez Ninja Theory et édité par Microsoft. Bleeding Edge nous donne rendez-vous le 27 juin prochain pour accéder à la version Alpha du jeu. Le jeu est développé par une équipe de 15-25 personnes sachant que le Studios compte plus de 144 personnes. Cela laisse 120 à 130 personnes chez Ninja Theory travaillant sur d'autres projets

posted the 06/21/2019 at 06:12 PM by chester