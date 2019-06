Le projet Xbox Scarlett aurait évolué. Microsoft aurait décidé d’abandonner le développement de Lockhart, sa console nouvelle génération d’entrée de gamme, pour se concentrer sur la Xbox Anaconda premium, plus puissante, mieux équipée et véritable rivale de la PS5.



Une ou deux Xbox nouvelle génération pour fin 2020 ? Alors qu’on parle depuis des mois de deux consoles dans les cartons, noms de code Lockhart et Anaconda, de récents éléments laissent à penser que Microsoft aurait abandonné la première citée afin de se concentrer sur la seconde. Le fameux projet Scarlett ne serait ainsi plus constitué que de la Xbox premium attendue pour concurrencer la PS5.



D’après les informations de Thurrott, des voix se seraient élevées au sein des équipes de Microsoft et Xbox pour contester la décision de sortir deux modèles de Xbox. La crainte est que les développeurs de jeux n’optimisent leur titre d’abord pour la Xbox la moins puissante (Lockhart) afin que tout le monde puisse jouer dans de bonnes conditions. Dans ce cas là, la Xbox Anaconda haut de gamme aurait alors eu un désavantage face à la nouvelle PlayStation en termes de performances et de graphismes, malgré un hardware comparable. Il aurait été difficile de convaincre les studios de travailler pour la Xbox Anaconda puis de rendre leurs titres moins gourmands pour la Lockhart car il est plus facile d’effectuer des upscale que des downscale.



De plus, Microsoft aurait aussi été marqué par l’échec de sa Xbox One S All-Digital sans lecteur Blu-Ray. Or, la Lockhart se serait a priori aussi appuyée sur le dématérialisé afin de réduire les coûts et proposer un prix bas pour les joueurs casuals. Mais la firme de Redmond estime finalement que tout cela a de toutes manières bien moins d’intérêt puisque son offre d’entrée facile et bon marché dans le jeu vidéo doit être à terme assurée par son service de cloud gaming xCloud dont la sortie est prévue pour octobre 2019.