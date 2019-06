Tops

Classement



#10. Gears 5 (10/09/19)

Mon article originel#10.(10/09/19)

#9. Dying Light 2 (Printemps 2020)



#8. TWELVE MINUTES



#7. DEATHLOOP



#6. The Legend of Zelda: Link's Awakening (20/09/19)



#5. Astral Chain (30/08/19)



#4. Cyberpunk 2077 (16/04/20)



#3. The Legend of Zelda: Breath of the Wild Sequel



#2. Ori and the Will of the Wisps (11/02/20)



Mentions honorables



Ici la liste des jeux qui m'ont également tapé dans l’œil, mais pas assez pour les classer dans mon top.

Cris Tales



RPG arborant un style graphique unique, et permettant de voyager à travers les époques en temps réel.

Gods & Monsters



RPG Time: The Legend of Wright



Un "cahier de dessin" transposé en jeu vidéo. En voilà un jeu original laissant entrevoir beaucoup de possibilités.

Flight Simulator



Carrion



Meat Fortress : Hot Dog Horseshoes & Hand Grenades



Top #1

Luigi's Mansion 3 (2019)



