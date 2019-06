Tom Holland fait actuellement la promotion de Spider-Man: Far From Home qui sera projeté dans les salles obscures le 5 juillet prochain ; ne loupez pas la deuxième bande-annonce au passage. Pendant une conférence de presse, l'acteur a précisé qu'il aimerait bien voir un live-action dans l'esprit de Spider-Man: Into The Spider-Verse (Spider-Man: New Generation par chez nous), un film d'animation qui a su émoustiller les spectateurs.



Forcément, un journaliste n'a pas pu s’empêcher de lui poser la question suivante : est-ce possible de voir un jour un multivers avec les acteurs Tobey Maguire (Spider-Man de 2002) et Andrew Garfield (Spider-Man de 2012) ?

Bien sûr que j'adorerais faire un film avec eux, ce serait trop cool ! Ce serait génial, ce serait vraiment, vraiment cool. Et c'est quelque chose que les fans veulent vraiment. C'est Marvel et Sony qui peuvent prendre la décision de réaliser un tel projet, c'est à eux de voir. Ça ne dépend pas de moi, je ne peux pas entrer comme Kevin Feige (président de Marvel Studio, NDLR), et leur dire : c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Mais ce serait vraiment génial."



Pour rappel, Sony Picture (possédant les droits de l'Homme-Araignée) a signé un accord avec Disney et Marvel Studios pour utiliser le personnage dans une trilogie et dans trois longs-métrages « Marvel Cinematic Universe ».