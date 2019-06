Metacritic 86/100 (39 tests, pour l'instant)

Destructoid 9,5/10

IGN 8,8/10

JVC 17/20

Gamekult 8/10

Gameblog 8/10

JeuActu 16/20

Gamespot 8/10

On attendait de Cadence of Hyrule une virée rythmée et réjouissante. Le moins que l’on puisse dire c'est que nous n’avons pas été déçus. Sa bande-son sublime et son pixel art fin parviennent presque à nous faire oublier sa durée de vie un brin courte. Il dépasse même nos attentes en se rapprochant d’un Zelda traditionnel en matière de game design. Preuve que les licences de Nintendo chères à nos coeurs ont beaucoup à gagner à passer entre les mains de studios indépendants. Espérons que l’éditeur poursuive dans cette direction et permette à d’autres développeurs talentueux de se réapproprier des sagas aussi prestigieuses. Pourquoi pas un Metroid 2D dans les mains de Team Cherry (Hollow Knight) ? On a le droit de réver...Aussi bref que jouissif, Cadence of Hyrule réussit à marier le meilleur de The Legend of Zelda et de Crypt of the NecroDancer, en transposant l'univers, les personnages et les mécaniques chères au coeur des fans dans un crossover rythmé et très inspiré. Grâce aux reprises variées et osées de Danny Baranowsky et aux (petits) accents stratégiques qui agrémentent le gameplay, les fans et les mélomanes trouveront ici de quoi passer une dizaine d'heures très plaisante et laissant libre court à l'exploration. Avec un peu plus de contenu et une véritable replay-value, Cadence of Hyrule aurait frôlé la standing ovation. Il ne faudrait pas pour autant bouder son plaisir, tout en sachant que comme tout bon tube de l'été, il faudra à terme définitivement tourner la page.Après le mariage réussi entre Mario et les Lapins Crétins, la console de Nintendo accueille un nouveau cross-over de qualité. En transposant le gameplay sautillant de Crypt of the Necrodancer dans l'univers de Zelda, le studio Brace Yourself Games vise juste. Des graphismes à la musique en passant par les personnages et les donjons, tous les codes hyruliens sont respectés. L'aventure n'est pas bien longue, certes, mais le plaisir est bien réel et la génération semi-aléatoire de la carte apporte une certaine dose de rejouabilité. Que vous soyez de véritables fans de Zelda ou juste curieux d'essayer le concept de Crypt of the Necrodancer, vous ne serez pas déçus par cette séduisante co-production !