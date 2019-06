Alors bien évidemment, l'île Cocolint et Link ont bien changé depuis, Nintendo a décidé d'opter pour un style graphique très rond et presque enfantin, mais il est certain que le titre a droit à un bon coup de jeune. Digital Foundry a ainsi comparé en vidéo les versions Switch et Game Boy de The Legend of Zelda: Link's Awakening, ce sont réellement deux générations qui s'opposent ici.



Pour rappel, la date de sortie de The Legend of Zelda: Link's Awakening est fixée au 20 septembre 2019 sur Nintendo Switch.