Les plus observateurs auront ainsi remarqué la nouvelle apparence de Tifa dans les vidéos présentées durant le show. Bien plus menue que dans l'aventure originale, l'héroïne a en fait été revue et corrigée par le "département d'éthique" de Square Enix comme le dévoile une interview publiée par Famitsu. Vivement critiquée par les partisans d'un remake respectueux, cette nouvelle apparence se veut plus "fine et sportive".



"Notre département d'éthique nous a demandé de faire en sorte que son haut ne soit trop relâché afin que sa poitrine ne paraisse pas trop étrange durant les séquences de combat intenses. Nous avons donc pris son haut très simpliste, avons ajouté des sous-vêtements noirs et en avons fait un débardeur qui s'adapte bien à son corps, ce qui donne un design fin et sportif."



"Le département d'éthique est un groupe interne qui évalue le contenu du jeu pour être sûr qu'il est bien en adéquation avec les restrictions d'âge du monde entier (CEO, ESRB, PEGI...)."