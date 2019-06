Une copie de l'Apple Watch Series 4 acheté 60€ sur Aliexpress.Taille : 44*38*10.7mm (exactement comme la vrai)For iOS system, the notifications & SMS sync to the remote notifier in the watch, not in the message!!Après, voilà, pour 60€, vous n'aurez pas tout ce que propose la vrai montre.Donc c'est plus une copie parfaite au niveau du design, pas pour le reste. Testé avec un Xiaomi Mi9.PédomètreCalendrierChronomètreAppel reçuSMS reçuConsulter tous ses SMSCalculatriceRythme CardiaqueMontre Mode VibreurMontre Mode NuitTracking du sommeilEffectuer un appelDémarrer la caméra arrière de son smartphone à distance & déclencher la prise d'une photoNotifications WhatsappNotifications InstagramNotifications MessengerComposer et effectuer un appelAlarme (sonnerie avec vibreur, sonnerie uniquement, vibreur uniquement)Fonction Trouver mon appareil si on perds son portable (le smartphone émet un bip)Répondre à un SMS mais ce sont des modèles de réponses prédéfini, on ne peut pas écrire soit même le messageListe des contactsHistorique des appelsMetéo (pas trouvé comment changer la ville & date pour la méteo)Installer de nouvelles horloges (de base, peu de choix, 7 uniquements), il y a un onglet pour en télécharger d'autres depuis l'APP mais ça ne fonctionne pas.Réception des mails (Gmail)Design identiqueNotice en anglais (c'est déjà ça)Application disponible via un QR Code sur la notice1h30/2h pour charger la montre à 100%Charge sans filColis bien protégé, boîte en excellent étatFilm protecteur déjà présent sur la montre et de bonne qualitéPas de Bluetooth 5.0Boutons sur le côté en plastiqueUne résolution plus faible 240*240Multilangues dont le FR mais pas traduit à 100% (de base, pas en FR, donc il faut modifier la langue dans les menus)Non scellé (car probablement testé par le vendeur pour voir si tout est OK)Autonomie qui a l'air faible (je dois tester sur la durée), j'espère pouvoir tenir 15-20h mais je pense qu'on en sera très très loin, pour rappel, la vrai montre a une autonmie d'une journée en utilisation normale.Bracelet de bonne qualité mais attention à les mettre dans le bon sens (voir notice), sous peine de les abimer !Tactile réactif et même bon mais comparé à un smartphone, il faut appuyer légerement un peu plusPour utiliser toutes les fonctionalités, il faut passer par une application Lefun Wear (en Anglais) qui crash assez souvent mais très complete.Le Prix : 60€, cela ne vaut pas plus de 35€ selon moiCharge sans fil uniquement avec le cable fourni (on ne peut pas poser la montrer sur un chargeur sans fil QI, par exemple le Mi 20W. Pas compatibleHistorique des appels (erreur de synchro)Liste des contacts (erreur de synchro)Installer de nouvelles horloges (erreur d'installation)Réception des mails (Gmail) (pas tester)Météo (trouver comment mettre ma ville et la bonne date)Je le rappelle, ce n'est pas une Apple Watch Series 4 mais une copie ! Vous en aurez donc pour votre argent. Pour ma part, 60€ c'est cher, ça vaut 35 pas plus. Dans les tous les cas, je teste ça une semaine (je l'ai reçu aujourd'hui) et je vous tiens au courant ici au commentaire. Si ça vaut le coup, je vous donnerai le nom du vendeur sur Aliexpress le week end prochain. Je dois surtout regarder au niveau de l'autonomie. Dans l'ensemble, je suis un peu déçu, surtout à cause du prix. Sinon c'est une bonne montre connecté. Je vais d'ailleurs demander un remboursement partiel auprès du vendeur. Je l'utiliserai tout de même de temps en temps. Je précise que je suis très sévère sur ce test !Prochaine réception & test : la copie parfaite des Apple Airpods 2 en terme de qualité, fonctionnalité et design pour 65€ ! Livraison le 29 Juin, test vers le 6 Juillet au plus tard. ça sera du très lourd ! J'ai déjà vu quelques reviews, ça a l'air top !