Retrouvez les BO d’une des plus grandes franchises du jeu

vidéo avec plus de 70 miilions de ventes et déjà 6 films tirés de

la licence. Composée par la Capcom Sound Team : Masami

Ueda, Makoto Tomozawa et Akira Kaida, la bande originale

envoutante de Resident Evil est devenue une référence

pour les jeux d’horreur, donnant au chef-d’oeuvre qui définit

le genre original, un sens persistant et déconcertant de la

claustrophobie. Cette bande son correspond à la version

Gamecube de 2002, pressée sur double vinyle deluxe 180g

de couleur noire.