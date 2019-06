Apparemment, le Collector de Kingdom Come Deliverance serait une exclusivité Amazon.En effet, seul Amazon le vends chez nous pour 59.99€ au lieu de 79.99€A l'intérieurLe jeuLa BOUne statuetteUn artbookUne map Kingdom Come Deliverance 59.99€

Who likes this ?

posted the 06/20/2019 at 11:21 AM by leblogdeshacka