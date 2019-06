Le saviez-vous ?







Design de la version bêta à gauche et design final à droite. Design de la version bêta à gauche et design final à droite.

À partir de 1:41

Et si la licence devait revenir sous quelle forme aimeriez-vous la revoir ? (Remake, suite, reboot, nouveau concept...)



À l'origine, le premier opus devait être exclusif à l'Atari Jaguar avec une sortie pour 1994. Mais arrivé à la fin du développement Ubisoft a décidé de rendre le projet multi-plateforme en reportant la version de l'Atari Jaguar d'un an.Suite au succès du jeu, Ubisoft a envisagé plusieurs portages pour les autres consoles (Sega 32X, la Super Nintendo, MacOs, l'Amiga et la Gizmondo) mais toutes ces versions ont été abandonnées.L'un des premiers concepts de Rayman le montre avec des bras et des jambes, mais ils ont été retirés pour des problèmes techniques.L'un des premiers prototypes de la version Super Nintendo avait un mode de jeu qui n'existait pas dans les autres versions. Il s'agissait d'un mode coopératif avec un Rayman légèrement plus gros et rouge et de son homologue bleu.Il existe des captures d'écran et une petite démo illustrant le concept.Dans les premiers prototypes du jeu, il y avait un marqueur qui comptait le nombre d'Antitoons que le joueur avait tué, il est donc possible que le but initial était de détruire tous les Antitoons au lieu de sauver les Electoons.Plusieurs prototypes montraient que Skops était le tout premier boss du jeu, ce qui explique pourquoi ce boss est aussi simple à vaincre alors qu'il s'agit de l'avant-dernier.Il s'agit de l'épisode à avoir le plus de portages. Il a été un titre de lancement pour la DS et la 3DS en plus d'une version iPhone, GameBoy Color et d'un remake PS2 et la ressortie de la version classique et du remake sur le PlayStation Store.Rayman 2 devait être un jeu en 2D comme le premier épisode, il existe une bêta jouable dans le portage PS1.Michel Ancel trouve que le jeu est "un peu trop concret". S'il n'avait pas eu un rôle de conseiller, il aurait fait le jeu un peu différemment.Cet opus n'est jamais sortie au Japon, ce qui en fait l'unique épisode canon à ne pas être sorti dans ce pays.Si la musique "Madder" n'apparaît pas dans le remaster, c'est probablement à cause des droits qui appartiennent à Groove Armada, les créateurs.Trois créatures devaient être intégrées dans le jeu: Les Xowar, les Glute et les Mawpaw. Bien qu’il ne soit pas possible de les croiser dans les différents niveaux, il est possible de les voir grâce à un easter egg.Le premier opus devait être un jeu de plateforme classique dans la veine du premier Rayman. Rayman était en quête de son âme sœur, mais suite à l’invasion des lapins crétins, Rayman rejoint André afin de lutter contre ces envahisseurs.Le deuxième opus devait avoir un scénario plus conséquent dans lequel Rayman devait sauver Globox des lapins, mais comme le jeu a été développé rapidement l’histoire a été abandonné.Les Lapins Crétins: Retour vers le Passé devait avoir un mini-jeu basé sur l’arche de Noé. Il existe une vidéo concept art à déverrouiller dans le jeu lui-même.Ly devait à l'origine être un personnage jouable, apparemment son développement est très avancé puisqu’elle est visible sur un écran de chargement, mais aussi sur un poster promotionnel.Tily a un design légèrement différent dans la version bêta du jeu.Un des mondes du jeu devait proposer différents styles graphiques, mais il a finalement été abandonné très tôt dans le développement.Normalement, le jeu aurait dû se dérouler avant le premier épisode et créer un lien avec Rayman 2, mais finalement, bien qu’il raconte l’origine de certains personnages, il se déroule peu de temps après Rayman 2.La version PlayStation Vita possède l’origine de Rayman et de Globox sous forme de mosaïques, ces deux histoires n’apparaissent pas dans les autres versions.Cet opus devait être au format épisodique, mais le projet a pris plus d’ampleur qu’il est devenu un gros jeu.Il était prévu que Mr Dark fasse son grand retour dans ce jeu, en tant que principal antagoniste.Une chanson n’a pas été utilisée, il s’agit de “The Final Showdown”. Elle était destinée à la bataille finale avec probablement Mister Dark et non du navire de Guerre.Le jeu a un script qui n’a pas été utilisé, ce dernier explique l'intrigue et révèle le nom du magicien ainsi que sa motivation.Dans un concept trailer, il est possible de voir les Lapins Crétins, il s’agit probablement d’une référence au projet Rayman 4 qui a été annulé dans lequel ces derniers étaient les antagonistes.De plus, le niveau présenté en fin de trailer ressemble étrangement à des concepts arts du jeu annulé.Le trailer ci-dessus montre que le jeu avait prévu d’utiliser la fonction NFC de la Wii U pour ajouter des niveaux, mais cette fonction n’a jamais été intégré au jeu, même dans la version Switch.Le jeu était pour être une exclusivité temporaire pour la Wii U avec une sortie pour février 2013, mais suite aux mauvaises ventes de ZombiU, Ubisoft a décidé de reporter la version Wii U afin de sortir le jeu avec les autres versions. Les joueurs comme Michel Ancel ont été déçus par la décision d’Ubisoft.