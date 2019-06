Je ne sais pas si vous êtes au courant (perso c'est la première fois que j'en entends parler car un pote m'a demandé si je voulais être rajouté à son compte familial pour profiter du truc), mais quand vous êtes abonné au Nintendo On Line vous avez le droit à quelques offres exclusives. Non je ne parle pas des jeux NES mais d'un autre truc :En fait c'est tout con mais au lieu de payer 60 € ou 70€ un jeu Nintendo en démat, ils vous proposent d'acheter pour 100 €, deux bons qui vous permettent de prendre 2 jeux dans une liste (la plupart des titres Nintendo mais pas que).Exemple si vous voulez acheteret(d'ailleurs est-ce que ca marche avec la version ultimate?) ? Normalement sur l'eShop vous en avez pour 130 €, ben là ca sera 100€. Une économie de 30€ c'est loin d'être négligeable.Autre astuce si vous changez de pays dans votre profil Nintendo, pour par exemple l'Australie, les bons sont à 135$A soit environ 82 €. Ce qui devient du coup encore plus intéressantBon par contre pour celui là c'est à vos risques et périls, on ne sait pas ce que pourrait faire Nintendo si ils apprennent qu'on utilise cette bidouille.Après ok je vous voir venir certains. C'est pas forcément aussi intéressant qu'une version physique à la Fnac ou autre mais pour celles et ceux qui veulent acheter en démat c'est franchement cool comme offre.Toutes les informations dont la liste des jeux, c'est dispo ici : https://ec.nintendo.com/FR/fr/pretickets/70020000000081Vous la connaissiez cette offre vous ? J'ai eu l'impression de passer pour un con quand mon pote m'en a parlé, je pensais vraiment qu'il n'y avait que les jeux NES