L'info vient de Sony qui detient toujours les droits de la franchise et des personnages malgré la fin de leur contrat avec Quantic Dream."A compter du 28 juin 2019, les visiteurs du musée Grévin pourront visiter un espace de 75 m² reproduisant le magasin d'androïdes CyberLife qui fait partie du paysage commercial dans le dernier jeu de David Cage. Ce sont plus exactement les personnages de Kara (Valorie Curry) et de Connor (Bryan Dechart) qui auront droit à leur statue de cire, dans un espace où "une scénographie interactive et immersive guidera le visiteur dans la boutique afin de l'aider à choisir l'androïde le plus adapté à ses besoins"