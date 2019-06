Bonjours à tous,

Je viens de me prendre une Switch neuf à 200 euros et j'aimerais savoir si les DLC de Zelda Breath of the Wild sont à faire Pendant ou après avoir fini le jeu. Comme ça je peux savoir si, je prends le Season Pass maintenant ou si je dois finir le jeu pour le prendre.

A votre avis, c'est mieux de les faire pendant ou après la fin?



Merci.