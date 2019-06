Quel style de remake préférez-vous (sans prendre en compte la préférence du jeu) ?

On va pas se le cacher, Square-Enix est quand même revenu en grande forme pour cet E3. Surtout pour les fans deEntre la présentation de FF7 Remake qui met tout le monde d'accord (ce soin apporté aux détails), l'annonce de la compilation Mana en occident avec la localisation de Seiken 3, son remake avec du budget tout en restant fidèle à l'original, quelques annonces de portages qui font plaisir, leur volonté d'amener tout leur catalogue sur les plateformes actuelles ou à venir (ce qui inclus des perles comme(remake à venir) et j'en passe), et la possibilité de voir de nouveaux épisodes de Seiken et donc une renaissance de la série !Petit comparo des deux remake :- Budget colossal- Graphiquement magnifique- Gameplay totalement repensé (pour moi un +) et mise en scène poussée dans les boss battle- Midgar très approfondie, avec beaucoup de zones supplémentaires- Scénario approfondi, scènes en plus...- ...mais risque de remplissage, problèmes de rythme ou de scénario moins intéressant au final que l'original- Jeu en plusieurs parties (3 ?)- Sortie du jeu complet inconnue (2025 ?)- Exploration de l'ensemble des jeux une fois les parties sorties ?- Sensation de ne pas avoir le monde/map de FF7 au complet- Prix => 180€ sur 3 jeux- Graphiquement très joli, très fidèle au style Mana- Avec une DA moins chibi que le remake de SoM, qui pour moi ne correspondait pas du tout au jeu original- Gameplay très amélioré, ajout d'un saut, les villes et map sont calquées sur celles de DQ XI en termes d'exploration (objets à récupérer en hauteur par exemple)- Annonce et période de sortie dans la foulée- 1 seul jeu : Expérience de jeu complète, avec tout le jeu refait en une seule fois (et dieu qu'il y a du contenu et des séquences de fou dans Seiken 3...)- Map monde confirmée par SoM remake qui en avait une, sûrement améliorée/plus réaliste d'ailleurs- Prix => 60€- Multi => PC avec mods graphiques ou par exemple jouer avec Eagle, Koren ou le Roi Loup, voire les ninjas du jeu- Histoire un peu modifiée bien qu'ayant la même structure. Ils souhaitent proposer un essor des idées qui constituent l'histoire (putain j'ai galéré pour retranscrire correctement le sens de la phrase d'origine- Joli mais pas incroyable non plus (faut que ça tourne sur Switch)- Scope comme sur l'original (map un peu élargies pour le système de combat)- Pas d'extension des zones ou de nouvelles zones (du moins de ce que l'on sait)- Absence de coop contrairement à l'original (mais compréhensible en raison de la vue 3D)