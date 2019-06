Offre Xbox Game Pass à 1 euro le premier mois, on va pas faire la fine bouche. Entre Steam, Uplay, Origin, EGS, Gog Galaxy, PS Now et maintenant le Xbox Game Pass, on est vachement garnis sur PCNiveau configuration j'ai remis à jour un Dell Optiplex 3020 (i5-4570 3,2 ghz/3,6 ghz TB, 12 go de RAM, 120 Go SSD) et j'attends une GTX 950 de Aliexpress pour me faire quelques bench.Des avis dessus du coup ? L'offre me parait plus intéressante que le PS Now (à moins que Sony développe sur PC) et avoir un Netflix du jeu vidéo tout en jouant aux jeux en local était quelque chose que j'attendais depuis des années.