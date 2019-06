Chaque année, Brandz établit le classement des 100 plus grosses marques au monde en terme de valeur. Un classement piloté par Kantar, un des plus gros institut de recherche consommateurs au monde.



Comme d’habitude, la tête de classement est dominé par les grands noms de la Silicon Valley, Amazon, Apple et Google en tête. Les grandes marques de luxe, ou de téléphonie mobile ont elles aussi des places de choix dans la liste.



Mais passons à ce qui nous intéresse le plus. On remarque en effet qu’en fin du Top 100, à la 87ème place, se situe la marque Xbox, valorisée à plus de 16 milliards de dollars, ce qui en fait la marque gaming la plus puissante au monde. Une nouvelle arrivée dans le top qui montre à quel point le nouvel élan impulsé par Phil Spencer et Satya Nadella est bénéfique pour la division gaming de Microsoft.



Le classement BrandZ des marques les plus valorisées au monde est établi depuis 2006 par Kantar, la branche recherche du WPP. BrandZ calcule la valeur que la marque apporte aux entreprises en combinant des données financières et de marché avec des enquêtes auprès de près de 4 millions de consommateurs dans 51 pays sur leur perception des marques.



On notera également que la maison mère, le géant Microsoft, se place en 4ème place du classement.