Quelques contenus ont été retirés, mais le code est toujours présent. Le jeu Metroid: mOTHER (Rom Hack) permet d’essayer ce contenu comme des sprites mis à jour, la carte est à afficher en appuyant sur un bouton, etc.Le jeu devait s'appeler "Space Hunter".Des sprites de Samus orientés vers la gauche avec et sans son armure de puissance existent dans le code du jeu. Il est probable qu'ils n'ont pas été utilisés par erreur.L’ennemi "Fake Ridley" n'est pas présent dans la partie finale. Le sprite est toujours présent dans le jeu.Il existe beaucoup de problèmes sur la version de la console virtuelle Wii U en Europe et en Australie. Il s’agit en fait de la version PAL qui est forcée à tourner à 60Hz générant de nombreux bugs.La combinaison Varia de Super Metroid est tiré du jeu GameBoy. En effet à cause du manque de couleur de la console portable, la tenue a dû être modifiée physiquement afin de la différencier alors que sur NES, il s’agissait d’un échange de palettes de couleurs. Le design sera finalement retenu pour tous les autres opus.L’amélioration “Rayon long” du premier Metroid a été envisagée pendant le développement, mais il est finalement devenu une capacité par défaut pour Samus. Le codage pour cela peut encore être trouvé dans les données de jeux, cependant.Selon une légende urbaine, la version japonaise du jeu montre Samus nue pendant l'animation de sa mort, mais elle a été censuré dans la version nord-américaine. Dans une interview, les développeurs ont déclaré que Samus n'a jamais été nue, mais que cela a été envisagé lors du développement.Minako Hamano, compositrice secondaire de la série Metroid aux côtés de Kenji Yamamamoto, a d'abord fait la voix de Samus à sa mort. Cependant, Yamamamoto a déclaré qu'il fallait l'abandonner parce que sa voix semblait trop sexuelle.La ROM de Super Metroid comprend des objets intéressants qui n'ont jamais été utilisés, comme un "réflecteur" qui devait faire rebondir un laser ou un missile à un angle de 90 degrés.Pour expliquer les différences entre les Métroïdes Oméga de Metroid II : Samus Return et Fusion, il y a une théorie populaire que le Métroïde Oméga dans Fusion a été génétiquement modifié par la Fédération Galactique pour être plus grand, mais l'accélération artificielle de sa métamorphose a eu pour effets secondaires la perte de traits naturels tels que la fuite et l’immunité au rayon de glace. Cette théorie a finalement été réfutée par Metroid : Samus Returns, qui a reconnecté le retour original de Samus en montrant que les Métroïdes Oméga sont naturellement grands, sans vol et vulnérables aux rayons de glace.L'avant-première de l'E3 2001, qui s'intitulait tout simplement Metroid IV, avait alors un tout autre aspect et a suscité beaucoup de critiques pour avoir l'air d'appartenir davantage au Game Boy Color qu'au Game Boy Advance. Avec ce retour d'expérience, Nintendo est retourné à la planche à dessin, et à l'E3 de l'année suivante, une avant-première ressemblait beaucoup plus au jeu fini.Il existerait introduction mettant en vedette Jennifer Hale dans le rôle de Samus Aran. En effet, Clark Wen a confirmé qu'une actrice avec les initiales "JH" a fourni les grognements de douleur de Samus, en revanche il n'a jamais été confirmé que Jennifer Hale ait enregistré cette introduction.Le jeu est sorti près de dix ans après Super Metroid parce que les développeurs ne savaient pas s'ils pouvaient faire une bonne suite.La plupart des premiers travaux ont été jetés à la poubelle, à un certain moment, l'équipe japonaise passait la majeure partie de son année en Amérique à superviser le jeu, et le personnel de Retro Studios vivait essentiellement dans le bureau et se nourrissait de bonbons énergisants pour respecter les délais.A l'origine, il allait y avoir des morceaux de voix d'acteurs inclus dans le jeu. Il existe des fichiers pour les noms de chaque lieu, ainsi que leurs introductions.Les power-ups Screw Attack et Speed Booster allaient être disponibles, mais ont été retirés. The Screw Attack a ensuite été ajouté à Metroid Prime 2 : Echoes.Super Metroid devait être inclus comme bonus, mais il a été supprimée parce qu'elle nécessitait un émulateur tiers pour fonctionner et Nintendo ne voulait pas traiter d'éventuels problèmes juridiques.A l'origine, le jeu devait être à la troisième personne, mais Shigeru Miyamoto n'en était pas satisfait (citant qu'il n'était pas intuitif) et a demandé à l'équipe de repartir de zéro afin de refaire le jeu en vue à la première personne.Le boss n'allait pas être combattu dans un conteneur comme on peut le voir dans la version finale du jeu. C'est ce que montre la toute première bande-annonce de Metroid Prime, où le boss a beaucoup plus de liberté de mouvement, comme courir à travers la pièce et grimper sur les murs.Le Morph Ball aurait pu ne pas être présent parce que l'équipe de développement a eu du mal à faire la transition de la vue à la première personne à la vue à la troisième personne. Mais Shigeru Miyamoto a déclaré que si l'équipe ne pouvait pas faire fonctionner le Morph Ball, alors le jeu ne serait pas bon.Les fichiers du jeu contiennent un modèle inutilisé et des animations pour un boss ressemblant à un grand primate sur le thème de la glace qui était censé être le boss de Phendrana Drifts au lieu de Thardus. Il a été retiré parce que les développeurs estimaient que son design ne collait pas avec le reste du jeu. Par conséquent, Thardus a été transféré à Phendrana Drifts, c'est pour ça Cavernes Magmoor sont devenues la seule zone du jeu sans boss.Comme dans Zero Mission, Metroid Prime devait mettre en scène un combat contre Meta Kraid.Il aura fallu attendre Super Smash Bros. Ultimate pour avoir le nom officiel de la forme robot de Ridley, soit 14 ans.Certains fans ont émis l'hypothèse que le Space Pirate Mother Ship devenait le vaisseau naufragé dans Super Metroid, parce que sa musique était un remix de ce dernier et contenait les mêmes ennemies robotiques. Cependant, Yoshio Sakamoto a démenti cette hypothèse.Crocomire peut être trouvé dans les fichiers du jeu, indiquant apparemment qu'il allait être inclus dans le jeu (et le jeu était destiné à être lié à Super Metroid), mais a finalement été retiré.Le jeu était terminé à près de 30 % lorsque Nintendo a brusquement ordonné à Retro Studios de terminer le jeu en trois mois, tout cela pour respecter la date limite de Noël.Les premiers plans pour Metroid Prime 2: Echoes étaient très différents de ceux de la finale. Un premier document de présentation, rédigé par Tony Giovannini, concepteur de niveau, détaille les idées possibles pour le jeu : des extraterrestres en cryostase, une IA schizophrène, un mécanisme de gameplay où le temps peut être remonté et/ou la gravité d'une pièce peut être modifiée, différents types d'ennemis, des plans pour un mode multijoueur "Ancient Chozo Robot Battle", l'apparition d'autres chasseurs de primes, etc, sur un énorme vaisseau alien. Certaines de ces idées ont été utilisés dans d’autres jeux comme Metroid Prime : Hunters et Metroid Prime 3 : Corruption.Les développeurs ont pensé ajouter Dark Ridley et un ennemi Dark Luminoth. Ce dernier a été abandonné parce qu'il n'avait aucun sens dans l'Univers, un Luminoth préfère s'auto-terminer plutôt que de se laisser contrôler par l'Ing.Super Metroid allait être un bonus déverrouillable similaire à la façon dont le Metroid original était dans Prime. Cela a été retiré à cause des contraintes de temps.Des versions de démonstration promotionnelles de Metroid Prime 2: Echoes montrent Aether avec un soleil et une lune dans le ciel. Dans le jeu final, Aether est une planète sans lune.Metroid Prime 2 devait mettre en scène un combat entre Samus et un Luminoth possédé par l'Ing. Mais cette idée sera mise de côté pour des raisons d'incohérences.Les personnes qui pensaient que le vaisseau visible après avoir fini le jeu à 100% était le Delano 7, le vaisseau de guerre de Sylux avaient complètement raison, bien qu'il ait fallu huit ans pour que la théorie soit confirmée.Une idée abandonnée dans cet épisode était d'avoir des missions de chasseur de primes en tant que missions optionnelles. Nintendo a refusé l’idée voyant plus Samus comme un mercenaire.Il allait y avoir des ruines Chozo sur Bryyo, comme le montre le concept art de Nintendo Power, mais la zone a été découpée, laissant les seuls artefacts Chozo dans Bryyo Ice.Le vaisseau devait à l'origine jouer un rôle plus important dans le jeu, avec des sections de pilotage. Malheureusement, ils ont été coupés, ce qui explique les extensions de missiles inutiles que l'on peut obtenir en échange.Dans la compilation, le multijoueur devait être corrigé et ajouter de nouvelles fonctionnalités, mais Retro Studios n’a pas eu le temps nécessaire.Sakamoto n'était pas un bon réalisateur avec qui travailler. Il a été responsable de toute l'histoire et de presque tous les aspects de la production, mais aussi de toutes les idées foireuses comme le fait d'utiliser uniquement la manette Wii, de la disparition de la combinaison de gravité qu'il trouvait ridicule...Le jeu a reçu un accueil très mitigé par les joueurs et la presse à cause de gros problème sur l'histoire, les mécaniques de jeu. Ce jeu a mis la licence dans une situation compliquée, Nintendo l'ayant mis de côté pendant quatre ans avant de planifier un nouveau jeu de la franchise.Bien que Sakamoto ne l'ait pas vraiment dit, beaucoup de ses actions en ce qui concerne ce jeu et Metroid : Samus Returns se penche fortement vers lui pour que les fans de Metroid oublient que ce jeu existe. Absolument, aucune des caractérisations de Samus dans ce jeu n'est présente dans Samus Returns, et Sakamoto refuse de mentionner ce jeu carrément. Il a également adopté une approche beaucoup plus distanciée du développement de Samus Returns, en contraste flagrant avec l'ingérence de l'exécutif qu'il a appliqué dans ce jeu.L'équipe de développement a juré de ne plus travailler sur un autre jeu Metroid avec Sakamoto en raison du développement chaotique du jeu.Le développement a commencé en 2009, mais comme la Nintendo DS n'était pas assez puissante le jeu a été mis en pause jusqu'à la sortie de la 3DS.Le jeu est sorti le même mois que le 30e anniversaire de Metroid.Ce jeu a attiré beaucoup de joueurs dont une grande majorité n'avait jamais à un jeu Metroid avant.Le développement s'est déroulé en plusieurs étapes, d'abord MercurySteam voulait créer un jeu Metroid original à la première personne. Nintendo les a convaincu de faire un remake le studio a alors demandé s'il était possible de faire un remake de Metroid Fusion, mais Nintendo a préféré qu'il fasse un de Metroid 2.Un document d’un projet pour un certain “Metroid 1.5” s’est retrouvé sur internet en février 2011. Ce document détaillait une suite alternative au premier opus. Samus aurait été piégé sur un vaisseau extraterrestre d’une autre dimensions. Ces derniers cherchant à capturer plusieurs chasseurs de primes afin d’obtenir leurs pouvoirs. Ce projet devait mettre en place de nouvelles créatures et avoir un mode multijoueur beaucoup plus important que Metroid Prime 2. Bien que le concept n’ait jamais abouti à quelque chose, plusieurs éléments ont été utilisés dans d’autres jeux Metroid Prime et Metroid: Other M.