Tout est dans le titre. Voici la liste:- Inazuma Eleven 3 - Lighting Bolt- Mario Kart 7- Monster Hunter 4 Ultimate- Pokemon X- Project X Zone- Super Smash Bros- Tales of the AbyssTous à 10€, hors Tales of the Abyss à 20€.- Sega Rally 2 (Jap.) - 10€- Shenmue II (Europe) - 15€ (carton pas terrible, boite légèrement fendue sur un des boitiers)- Mario & Luigi - Partner in Time - 10€- Okami Den (US) - 10€- Suikoden Tierkreis (US) - 25€- Dishonored - 5€- Max Payne 3 (neuf, sous plastique) - 10€- MGSV: Ground Zeroes - 5€- Okami (version jap avec fr., neuf, sous plastique) - 15€- South Park, le Baton de la Vérité (neuf, sous plastique) - 10€- Splinter Cell - Blacklist - 5€- The Last of Us (neuf, sous plastique) - 8€- The Walking Dead - Saison 1 - 5€- Battle Chasers: Nightwar (Neuf, sous plastique) - 10€- The Sexy Brutale (Neuf, sous plastique) - 10€- The Witcher 3: Hearts of Stone (Code non utilisé, cartes présentes) - 25€- Uncharted Collection (1, 2 et 3 donc) - 10€- Grand Kingdom - 10€- Bayonnetta 2 & 1 en boite édition spéciale - 25€- SSB - 10€Tous les jeux sont en excellent état, ont leurs boîtes.Envoi en colissimo (6,5€ pour de deux à trois, quatre jeux je pense) mais je peux me renseigner pour une lettre suivie (à vos risques et périls cependant).Pour les prix, 1€ défalqué pour chaque tranche de 10€ d'achats passé 20€, sur les jeux de 10€ ou moins.FDP offert à 100€.Paiement soit via Paypal soit par virement ou chèque (envoi après crédit ou débit).